Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.10.2020 (14:00)

Рядовые спортивных рот ЦСКА завоевали девять наград на Первенстве России U23 по академической гребле

В Ростове-на-Дону подошли к завершению соревнования в рамках Первенства России среди юниоров и юниорок до 23 лет по академической гребле. Армейским спортсменам удалось завоевать на турнире немало наград.

Так, рядовые спортивных рот Центрального спортивного клуба Армии городов Балашиха и Самара завоевали на Первенстве России по академической гребле 9 медалей разного достоинства - 2 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовую.

Обе золотые награды на счет армейского Клуба записал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Иван Алексеев, ставший лучшим в соревнованиях четверок без рулевого и восьмерок.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Иван Джанжаков показал второй результат среди одиночек.

В соревнованиях четверок без рулевого вторым стал экипаж, в составе которого выступили рядовой спортивной роты ЦСКА г. Балашиха Иван Кладов и рядовые спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки Олег Дудко и Павел Бахаев. Второй в соревнованиях четверок с рулевым стала команда рядового спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки Глеба Артемова.

Еще один рядовой спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки Максим Шестаков стал серебряным призером Первенства России среди восьмерок.

Обладателем «бронзы» в Ростове-на-Дону стал рядовой спортивной роты ЦСКА Арсен Ишханян, показавший третье время в соревнованиях парных двоек.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Армейцы завоевали шесть наград на чемпионате и Первенстве России по дуатлону в Казани
Армейские спортсмены завоевали 4 награды на международном турнире по стрельбе из лука
Юнармия начала прием заявок на всероссийский чемпионат по киберспорту «Юнармеец в сети»
Армейские спортсмены из Санкт-Петербурга завоевали 12 медалей первенства России по академической гребле

Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false