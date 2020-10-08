08.10.2020 (14:00)

Рядовые спортивных рот ЦСКА завоевали девять наград на Первенстве России U23 по академической гребле

В Ростове-на-Дону подошли к завершению соревнования в рамках Первенства России среди юниоров и юниорок до 23 лет по академической гребле. Армейским спортсменам удалось завоевать на турнире немало наград.

Так, рядовые спортивных рот Центрального спортивного клуба Армии городов Балашиха и Самара завоевали на Первенстве России по академической гребле 9 медалей разного достоинства - 2 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовую.

Обе золотые награды на счет армейского Клуба записал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Иван Алексеев, ставший лучшим в соревнованиях четверок без рулевого и восьмерок.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Иван Джанжаков показал второй результат среди одиночек.

В соревнованиях четверок без рулевого вторым стал экипаж, в составе которого выступили рядовой спортивной роты ЦСКА г. Балашиха Иван Кладов и рядовые спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки Олег Дудко и Павел Бахаев. Второй в соревнованиях четверок с рулевым стала команда рядового спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки Глеба Артемова.

Еще один рядовой спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки Максим Шестаков стал серебряным призером Первенства России среди восьмерок.

Обладателем «бронзы» в Ростове-на-Дону стал рядовой спортивной роты ЦСКА Арсен Ишханян, показавший третье время в соревнованиях парных двоек.

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