08.10.2020 (13:52)

Армейцы завоевали шесть наград на чемпионате и Первенстве России по дуатлону в Казани

В Казани на автодроме «Казань-Ринг Каньон» прошли чемпионат и Первенство России по дуатлону. Представители Центрального спортивного клуба Армии завоевали четыре серебряные и две бронзовые награды.

Дуатлон - это одна из дисциплин триатлона, включающая бег и велосипед. Дистанция элиты и молодежи на соревнованиях в Казани составила 7 км бег, 30 км вело и 3,5 км бег.

Прапорщик Анастасия Полянская стала второй на чемпионате России по дуатлону в Казани в категории элита. Армейская спортсменка пробежала 7 км за 25 минут 8 секунд, проехала на велосипеде 30 км за 54 минуты 6 секунд и пробежала еще 3,5 км за 12 минут 14 секунд, показав итоговый результат 1 час 32 минуты 10 секунд. Первенствовала, показав время 1 час 31 минута 39 секунд, Алексанра Разаренова. Замкнула тройку лидеров Маргарита Овсянникова – 1 час 32 минуты 24 секунды.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Михаил Бухтияров с итоговым результатом 1 час 20 минут 26 секунд (21 минута 33 секунды + 47 минут 34 секунды + 10 минут 34 секунды) стал вторым на Первенстве страны среди молодежи, уступив Лишь Ивану Надорову (1 час 20 минут 22 секунды). Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Илья Кривец, показав итоговый результат 1 час 20 минут 38 секунды (21 минута 33 секунды + 47 минут 36 секунд + 10 минут 48 секунд), поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Старший прапорщик Александр Брюханков и Андрей Алыпов в составе команды Пензенской области (Брюханков, Алыпов и Дмитрий Эсаулов) показали второй результат (41 минута 12,7 секунды) в эстафете 1 км бег + 5 км вело + 1 км бег в категории элита, уступив лишь спортсменам из Красноярского края (41 минута 2,5 секунды). Замкнули тройку лидеров представители Санкт-Петербурга – 41 минута 19,5 секунды.

Третьей в женской эстафете 1 км бег + 5 км вело + 1 км бег стала команда Красноярского края, в составе которой выступила Анастасия Полянская, - 49 минут 34,1 секунды. Первенствовали представительницы Санкт-Петербурга (47 минут 38,0 секунды), вторыми стали спортсменки из Тюменской области (49 минут 8,9 секунды).

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