08.10.2020 (13:34)

Армейские спортсмены завоевали 4 награды на международном турнире по стрельбе из лука

В Анталье (Турция) завершился первый после долгого перерыва международный турнир по стрельбе из лука - 2020 International Antalya Challenge, собравший более 100 спортсменов из 13 стран. Представители армейского Клуба завоевали на соревнованиях по классическому и блочному луку 4 награды разного достоинства – 1 золотую и 3 бронзовые.

Прапорщик Артем Махненко первенствовал в соревнованиях мужчин на международном турнире по стрельбе из классического лука в Турции. Серебряным призером 2020 International Antalya Challenge стал итальянец Алессандро Паоли. На третью ступень пьедестала почета поднялся Галсан Базаржапов.

Антон Булаев показал в Турции третий результат среди мужчин в соревнованиях по блочному луку. Армеец уступил Лукасу Прзыбилски из Польши и Еврену Цагирану из Турции, которые заняли первое и второе места соответственно.

Прапорщик Наталья Авдеева в соревнованиях женщин по блочному луку так же, как и одноклубник, стала третьей, уступив испанке Андреа Маркос и соотечественнице Елизавете Князевой.

Отметим также, что соревнования проводились только в личных дисциплинах

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