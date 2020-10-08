08.10.2020 (13:25)

В Энгельсском соединении дальней авиации прошел день безопасности полетов

В авиаполках дальней авиации, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, прошли занятия, посвященные безопасности полетов.

С летным составом были проведены разборы авиационных инцидентов и доведены требования руководящих документов по недопущению ошибочных действий экипажей воздушных судов.

На первом этапе занятий летчики прошли теоретическую подготовку, затем приступили к занятиям на тренажерах, где отработали правильные действия при возникновении различных аварийных ситуаций. На заключительном этапе экипажи выполнили полеты непосредственно на авиационной технике.

«Занятия, посвященные безопасности полетов, проводятся в воинских частях авиационного соединения регулярно. Служба объективного контроля предоставляет данные, которые тщательно просматриваются, ошибки подробно доводятся летнему составу. Внимание уделяется каждой детали», — подчеркнул командир авиационного соединения гвардии генерал-майор Олег Пчела.

В новом периоде обучения в соединении запланирован целый ряд специальных практических и теоретических занятий по безопасности полетов.

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