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08.10.2020 (13:18)

В столице Северной Осетии прошла церемония вручения штандарта командующему 58-й общевойсковой армией ЮВО

В столице Северной Осетии прошла церемония вручения штандарта командующему 58-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО).

Торжественная церемония передачи личного штандарта новому командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Михаилу Зусько, который сменил на этой должности генерал-майора Сергея Рыжкова, состоялась во Владикавказе.

Личный штандарт – особо почетный персонифицированный знак различия руководящих должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации и военных организаций. Он является символом воинского долга и личной ответственности за руководство войсками.

Передавая штандарт, командующий войсками ЮВО Герой России генерал армии Александр Дворников выразил слова благодарности командованию объединения и сказал: «Уверен, что в новой должности генерал-майор Зусько, сумеет проявить присущие ему качества высокого профессионала, опытного руководителя, требовательного и заботливого командира».

На церемонии присутствовали представители органов местного самоуправления, руководители силовых структур и ветеранских организаций.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Знамена
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