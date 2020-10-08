08.10.2020 (13:18)
В столице Северной Осетии прошла церемония вручения штандарта командующему 58-й общевойсковой армией ЮВО
В столице Северной Осетии прошла церемония вручения штандарта командующему 58-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО).
Торжественная церемония передачи личного штандарта новому командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Михаилу Зусько, который сменил на этой должности генерал-майора Сергея Рыжкова, состоялась во Владикавказе.
Личный штандарт – особо почетный персонифицированный знак различия руководящих должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации и военных организаций. Он является символом воинского долга и личной ответственности за руководство войсками.
Передавая штандарт, командующий войсками ЮВО Герой России генерал армии Александр Дворников выразил слова благодарности командованию объединения и сказал: «Уверен, что в новой должности генерал-майор Зусько, сумеет проявить присущие ему качества высокого профессионала, опытного руководителя, требовательного и заботливого командира».
На церемонии присутствовали представители органов местного самоуправления, руководители силовых структур и ветеранских организаций.