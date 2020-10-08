08.10.2020 (11:05)

Разведчики ЦВО в Кузбассе получили современные станции ближней разведки «Фара-1»

Разведывательные подразделения отдельного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, получили современные станции ближней разведки СБР-5М1 «Фара-1». Комплексы пришли на замену приборов более ранних модификаций и превосходят их в два раза по дальности обнаружения целей.

Полученные станции доставлены в подразделения войсковой разведки соединения для практического освоения и применения на занятиях по боевой подготовке.

Комплексы СБР-5М1 «Фара-1» предназначены для ведения разведки и идентификации целей, а также наведения на обнаруженные цели различных средств поражения — пулемётов и гранатомётов, — в том числе в условиях отсутствия оптической видимости.

В ходе практических занятий при помощи новой станции войсковые разведчики ЦВО освоят обнаружение и идентификацию как неподвижных, так и движущихся целей, в том числе низколетящих. В условиях отсутствия оптической видимости комплекс «Фара-1» способен обнаружить человека на расстоянии до двух километров, а танк или бронетранспортер — до четырех километров.

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