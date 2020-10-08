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08.10.2020 (13:13)

Мотострелки ЦВО при поддержке танков и артиллерии уничтожили условного противника под Оренбургом

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке танковых и артиллерийских подразделений уничтожили условного противника на учении в Оренбургской области. Практические действия проходили на Тоцком полигоне.

По замыслу учения, расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами обнаружили крупные скопления противника и легкую бронетехнику, продвигающиеся к населенному пункту. Мотострелки и танкисты выстроили оборонительные рубежи на маршруте движения колонны. Затем военнослужащие, перейдя из обороны в наступление, уничтожили противника, применив танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2М.

Артиллерийскую поддержку атакующим подразделениям обеспечил дивизион самоходных гаубиц «Мста-С», а корректирование огня — беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

В учении, которое проводилось в рамках контрольной проверки за летний период обучения, приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано около 200 единиц военной и специальной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения будут проведены более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ
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