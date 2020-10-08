08.10.2020 (12:07)

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота провели боевые стрельбы из стрелкового оружия

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота в рамках комплексной контрольной проверки за летний период обучения провели стрельбы из стрелкового оружия.

Офицеры и прапорщики соединений и воинских частей армейского корпуса выполнили упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова. Военнослужащие по призыву и контрактный состав, проходящий службу на должностях рядовых и сержантов, поразили мишени из автомата и пулемета Калашникова, а также снайперской винтовки Драгунова.

Далее военнослужащим мотострелкового объединения Балтийского флота предстоит сдать зачёты по всем основным предметам боевой подготовки, по которым каждый из них получит индивидуальную оценку. Особое внимание будет уделено вопросам специальной подготовки по отдельным военно-учетным специальностям в зависимости от рода войск.

Всего в рамках комплексной проверки будут оценены более 4 тыс. военнослужащих.

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