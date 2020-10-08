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08.10.2020 (11:54)

Учебный центр боевого применение артиллерии в Поволжье получил 10 единиц ракетно-артиллерийского вооружения

В сентябре учебный центр боевого применения артиллерии, дислоцированный в Саратовской области, получил 10 единиц современного ракетно-артиллерийского вооружения.

Парк вооружения учебного центра пополнили самоходные противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С» и «Корнет», а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы «Рысь».

Также для обеспечения боевой учебы младших специалистов ракетных войск и артиллерии в сентябре в центр поставлены три единицы модернизированных самоходных гаубиц «Акация», предназначенных для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника.

Справочно:

631-й учебный центр боевого применения (артиллерии) Сухопутных войск является единственным в Вооруженных Силах Российской Федерации местом подготовки младших специалистов для артиллерийских подразделений. В нем ежегодно для войск готовят более 1000 солдат и сержантов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
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