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08.10.2020 (12:26)

Около тысячи юношей из Ямало-Ненецкого автономного округа пополнят ряды ВС РФ осенью

Около тысячи призывников из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будут направлены на военную службу в ходе осеннего 2020 года призыва, который стартовал 1 октября.

Призыв в ЯНАО в соответствии с действующим законодательством проводится только один раз в год. География службы ямальцев широка: от Байкала до Калининграда.

Как сообщил военный комиссар ЯНАО полковник Михаил Торовин, сборный пункт на базе регионального Центра патриотического воспитания в Ноябрьске начнёт работу с 1 ноября. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции присутствие родственников и друзей при отправке ребят к месту службы будет ограничено.

«По прибытии призывников на сборный пункт их ждёт барьерный контроль, затем, по заранее спланированному маршруту, призывники пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции и только при отсутствии положительных результатов будут направлены на медицинский осмотр. Если хотя бы у одного из призывников выявят положительный результат, то всю команду изолируют», - подчеркнул Михаил Торовин.

Всего из регионов дислокации Центрального военного округа отправят осенью 2020 года к местам службы более 54 тысяч призывников. Военную службу они будут проходить во всех военных округах и на Северном флоте, а также в других силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву. Для доставки призывников к местам их службы будут использованы 16 железнодорожных воинских эшелонов, самолёты военно-транспортной авиации, автобусы и автомобили, прошедшие спецобработку. Дезинфекции подвергнут пассажирские салоны, багажные отсеки, системы вентиляции транспортных средств. Специально сформированные дезинфекционные команды будут не реже двух раз в сутки проводить спецобработку помещений призывных и сборных пунктов, а также транспорта, выделяемого для перевозки призывников.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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