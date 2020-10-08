08.10.2020 (12:10)

Специалисты РЭБ ЦВО сорвали групповой авианалет дронов в ходе учения в Свердловской области

Военнослужащие отдельного соединения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) отразили групповой налет дронов противника с применением комплекса «Поле-21» в ходе учения по защите полевых пунктов управления, завершившегося сегодня на полигоне в Свердловской области.

По легенде учения расчетам радиоэлектронной борьбы ЦВО предстояло защитить полевые пункты управления и объекты технической инфраструктуры от группового налета ударных беспилотных летательных аппаратов.

Получив данные от передовых наблюдателей о приближающемся рое беспилотников, расчеты комплекса радиоподавления «Поле-21» выставили мобильные посты радиопомех и подавили каналы привязки дронов условного противника к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.

Объективный контроль качества выполнения задач военнослужащими был проведен с реальным использованием малогабаритных беспилотных летательных аппаратов. Входя в зону действия комплекса «Поле-21», дрон терял связь с оператором до выхода из зоны подавления.

Аппаратура комплекса «Поле-21» позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех. Автоматизированная система комплекса хорошо адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов.

Всего к учению было привлечено более 500 военнослужащих подразделений РЭБ, беспилотной авиации и комплексного технического контроля.

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