08.10.2020 (05:01)

В район ЧС на складе боеприпасов под Рязанью прибыли сводные отряды разминирования инженерных подразделений ЗВО

Сводные отряды разминирования инженерных подразделений ЗВО прибыли в район чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов в Рязанской области.

В составе сводных отрядов свыше 100 специалистов инженерно-саперных подразделений, более 20 единиц военной и специальной техники, в том числе робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14», инженерные машины разграждения ИМР-3, бронированные машины разминирования БМР-3, бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун», автотопливомаслозаправщики АТМЗ-5,5, автомобильные краны и другая спецтехника.

В составе подразделений также находятся минно-розыскные собаки.

Личный состав инженерных подразделений после совершения марша готовится приступить к поэтапному разминированию территории с получением задачи от оперативного штаба по ликвидации ЧС.

Кроме того, в резерве и готовности к выполнению задач разминирования находится сводный отряд Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 30 военнослужащих и 3 единиц специальной военной техники.

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