08.10.2020 (04:31)

Мониторинг обстановки в районе пожара на территории склада боеприпасов под Рязанью осуществляет беспилотная авиация Минобороны России

По докладу с места чрезвычайной ситуации в районе пожара на складе хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области наблюдается снижение интенсивности разрывов боеприпасов, что по предварительным данным позволит специалистам Минобороны России с рассветом 8 октября с.г. приступить к локализации очагов пожара непосредственно на территории арсенала.

В настоящее время разрывы отдельных боеприпасов на территории склада происходят с временным промежутком от 15 до 25 минут, что говорит об уничтожении основных складских групп боеприпасов, находящихся в эпицентре пожара.

Непосредственно на месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС под руководством заместителя Министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, который накануне лично провел рекогносцировку эпицентра пожара, въехав внутри пожарного танка на территорию горящего склада боеприпасов, а также совершил облет района ЧС на вертолете.

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