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08.10.2020 (11:33)

В подразделении связи армейского корпуса Черноморского флота прошла тренировка по связи

В подразделении управления армейского корпуса Черноморского флота прошла тренировка, в ходе которой военнослужащие отработали организацию противодействия средствам радиоразведки и радиоподавление условного противника.

Военные связисты установили связь для управления соединениями и воинскими частями, выполнили проверку работы коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

В ходе тренировки военнослужащие развернули полевой узел связи для организации взаимодействия вышестоящего штаба с подчинёнными подразделениями. По вводной, при ведении переговоров по закрытым каналам было установлено подавление основного канала связи условным противником, после чего связисты поочерёдно выполнили переходы на резервные каналы связи: проводной, спутниковый и радиорелейный.

Применение новых систем связи позволило военнослужащим в кратчайшие сроки организовать устойчивое соединение с подчинёнными подразделениями и с помощью специального шифровального оборудования максимально скрыть переговоры.

Подобные тренировки носят плановый характер и направлены на повышение профессионального уровня военных специалистов, отработку всего комплекса задач по обеспечению устойчивой связью командования армейского корпуса Черноморского флота для управления подчинёнными соединения и воинскими частями.

На занятия привлекалось более 100 человек личного состава и около 20 единиц специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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