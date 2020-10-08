08.10.2020 (11:33)
В подразделении связи армейского корпуса Черноморского флота прошла тренировка по связи
В подразделении управления армейского корпуса Черноморского флота прошла тренировка, в ходе которой военнослужащие отработали организацию противодействия средствам радиоразведки и радиоподавление условного противника.
Военные связисты установили связь для управления соединениями и воинскими частями, выполнили проверку работы коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.
В ходе тренировки военнослужащие развернули полевой узел связи для организации взаимодействия вышестоящего штаба с подчинёнными подразделениями. По вводной, при ведении переговоров по закрытым каналам было установлено подавление основного канала связи условным противником, после чего связисты поочерёдно выполнили переходы на резервные каналы связи: проводной, спутниковый и радиорелейный.
Применение новых систем связи позволило военнослужащим в кратчайшие сроки организовать устойчивое соединение с подчинёнными подразделениями и с помощью специального шифровального оборудования максимально скрыть переговоры.
Подобные тренировки носят плановый характер и направлены на повышение профессионального уровня военных специалистов, отработку всего комплекса задач по обеспечению устойчивой связью командования армейского корпуса Черноморского флота для управления подчинёнными соединения и воинскими частями.
На занятия привлекалось более 100 человек личного состава и около 20 единиц специальной техники.