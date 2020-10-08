08.10.2020 (04:15)
Мониторинг обстановки в районе пожара на территории склада боеприпасов под Рязанью осуществляет беспилотная авиация Минобороны России
Подразделения беспилотной авиации Минобороны России приступили к мониторингу пожарной обстановки в районе пожара на территории склада боеприпасов в Рязанской области.
Беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3» ведут разведку на высоте от тысячи до трех тысяч метров, и передают данные в оперативный штаб по ликвидации ЧС в режиме реального времени.
Кроме того, специалистами подразделений связи ЗВО на месте ЧС развернут полевой подвижный пункт управления и мобильные комплекты защищенной видеоконференцсвязи для обеспечения работы оперативной группы Минобороны России на временном пункте управления.
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