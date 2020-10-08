08.10.2020 (11:10)

Российские специалисты РЭБ уничтожили беспилотники противника на учениях в Таджикистане

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201-й военной базы РФ осуществили подавление средств связи и уничтожение беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях в Таджикистане.

На полигоне Ляур военнослужащие вышли в район проведения учения, где отработали вопросы по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, мониторингу воздушной обстановки, укрытию от авиации условного противника, развертыванию постов радиационной, химической и биологической защиты. В ходе основного этапа учения специалисты РЭБ выполнили задачи по обнаружению, сопровождению и блокированию радиоканалов управления разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов, искажению сигналов в определенном диапазоне частот. Основной упор при проведении учения был сделан на совершенствование знаний и умений личного состава в борьбе с ведением воздушной разведки при помощи беспилотников.

В однодневном учении были задействованы такие комплексы РЭБ как: «Поле-21М», «Свет-КУ», «Силок-02», «Инфауна», Р-934БМВ, стоящими на вооружении российского соединения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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