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08.10.2020 (07:56)

Командующий войсками ВВО проверил боевую выучку офицеров мотострелкового соединения в Амурской области

Командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко проверил ход контрольных занятий по боевой подготовке мотострелкового соединения в Амурской области в рамках сдачи контрольной проверки войск за летний период обучения 2020 года.

На полигоне Екатеринославский офицеры управления и ряд подразделений соединения выполнили стрельбы из штатного стрелкового оружия, а также вооружения боевых машин пехоты. Кроме того, военнослужащие выполнили временные нормативы по оборудованию окопов, использованию средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения, изготовки к бою и многие другие.

Особое внимание генерал-полковник Геннадий Жидко уделил проверке уровня выучки и знаний командного офицерского состава, а также освоению опыта современных вооруженных конфликтов. Так, в составе первых экипажей при проведении контрольных стрельб из вооружения БМП-2 были оценены действия командира бригады полковника Андрея Курбанова и его заместителей.

Контрольная проверка войск округа проводится в два этапа и завершится в конце текущего месяца. Для проведения проверки задействовано около 20 полигонов округа в регионах Дальнего Востока. Экзамен за 2020 год сдадут десятки тысяч военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Командующий , Восточный военный округ , Проверка боеготовности
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