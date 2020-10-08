08.10.2020 (08:03)

К борьбе с воспламенением на территории склада с боеприпасами привлечены пожарные поезда

В районе пожара на складе хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области под руководством оперативного штаба по ликвидации ЧС осуществляется комплексное применение специального оборудования пожарных поездов РЖД.

Специалисты пожарных расчетов трех железнодорожных подвижных составов совместно с военнослужащими сводных отрядов Минобороны России и пожарными расчетами МЧС эффективно борются с огнем на складе с боеприпасами и в лесных массивах на прилегающей территории.

Пожарные поезда включены в состав сил и средств местных и территориальных гарнизонов пожарной охраны и привлекаются для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на объектах, не входящих в инфраструктуру железнодорожного транспорта, в соответствии с установленным в гарнизонах порядком.

В пожарных поездах сосредоточены новейшие инновационные технологии тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Все пожарные поезда оснащены системами спутниковой навигации.

К ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области привлечено свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования в составе около 120 специалистов инженерных подразделений ЗВО и 32 единиц военной и специальной техники, в том числе 5 единиц многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14», для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

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