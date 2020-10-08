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08.10.2020 (10:45)

В Новороссийске военные делегации ВМФ России и ВМС Египта провели конференцию по организации совместного учения «Мост дружбы – 2020»

В Новороссийске делегации Военно-Морского Флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет провели трехдневную конференцию по подготовке и розыгрышу совместного учения «Мост дружбы – 2020».

Главной задачей встречи военных моряков двух стран являлась отработка и утверждение плана учения, которое впервые пройдёт в акватории Черного моря.

В ходе предстоящего учения тактические группы боевых кораблей Черноморского флота ВМФ России и ВМС Египта при поддержке авиации отработают совместные задачи по защите морских путей сообщения от различных угроз. По единому замыслу будет произведено развертывание сил для организации связи и пополнения запасов в море, осуществлена отработка действий по досмотровым операциям в отношении подозрительных судов.

Также под руководством объединенного штаба учения российские и египетские моряки отработают организацию всех видов защиты и обороны в море, проведут ракетные и артиллерийские стрельбы из вооружения кораблей.

Целями учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между ВМС Египта и ВМФ России в интересах безопасности и стабильности на море, а также обмен опытом между личным составом по отражению различных угроз в районах интенсивного судоходства.

В период проведения конференции для делегации ВМС Египта в рамках культурной программы были организованы обзорные экскурсии по городу-герою Новороссийску.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Международные учения , Международная деятельность
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