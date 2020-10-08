08.10.2020 (07:00)

Специалисты Минобороны России проведут рекогносцировку эпицентра пожара на территории склада боеприпасов ЗВО в Рязанской области

С началом рассвета 8 октября 2020 года специалисты Минобороны России с использованием пожарных танков и другой бронированной техники проведут рекогносцировку эпицентра пожара на территории склада боеприпасов ЗВО в Рязанской области.

Целью рекогносцировки будет являться оценка ситуации в эпицентре пожара, определение мест оставшихся очагов возгорания и зон риска для дальнейшего принятия решений на применение средств пожаротушения и разминирования.

Ранее сообщалось, что 7 октября с.г. по прибытию на место ЧС рекогносцировку горящего склада боеприпасов провел лично заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков, обследовав его территорию находясь внутри пожарного танка.

К ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области привлечено свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования в составе около 120 специалистов инженерных подразделений ЗВО и 32 единиц военной и специальной техники, в том числе 5 единиц многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14», для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов различных типов.



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