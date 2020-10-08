08.10.2020 (08:30)

В составе группировки Минобороны России по ликвидации пожара на складе боеприпасов в Рязанской области сосредоточено более 650 военнослужащих и 190 единиц специальной техники

К утру 8 октября 2020 года группировка Минобороны России по ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области включает в себя свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

Кроме того, к месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования в составе около 120 специалистов инженерных подразделений ЗВО и 32 единиц военной и специальной техники, в том числе 5 единиц многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14», для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

В районе чрезвычайной ситуации развернут оперативный штаб под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова.

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