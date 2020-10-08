08.10.2020 (10:10)

Командующий Северным флотом поздравил подчинённых командиров экипажей подводных лодок, кораблей и самолётов с профессиональным праздником

Сегодня, в день командира надводного, подводного и воздушного корабля, командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев поздравил подчинённых командиров экипажей кораблей, подводных лодок, самолётов и вертолётов с профессиональным праздником.

В поздравлении командующий флотом отметил особую роль командиров в подготовке личного состава и материальной части своих кораблей к выполнению поставленных задач и высочайший уровень ответственности за порученное им дело. Вице-адмирал Александр Моисеев, несколько лет командовавший ракетными подводными крейсерами стратегического назначения, подчеркнул, что командир всегда является не только руководителем, обладающим всей полнотой распорядительной власти, но в первую очередь - примером для своих подчинённых и должен служить образцом для подражания.

Чтобы стать командиром корабля любого ранга военнослужащий должен иметь волевой характер, смелость и упорство, уметь работать с людьми, обладать глубокими знаниями и практическими навыками, а также опытом. Для этого ему необходимо пройти непростой служебный путь, изучить сотни руководящих документов, наставлений и правил, успешно сдать огромное количество зачётов и получить допуск к самостоятельному управлению кораблём.

Вице-адмирал Александр Моисеев выразил уверенность, что все командиры кораблей Северного флота по праву занимают свои должности и являются достойными продолжателями традиций предшествующих поколений командиров-североморцев.

Командующий флотом персонально отметил командиров кораблей, самолётов и подводных лодок, выполняющих походы и полёты в дальнюю океанскую зону и в Арктику, испытывающих новые виды вооружения, и выразил им благодарность за успешное решение поставленных задач.

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