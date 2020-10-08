08.10.2020 (10:25)

Спасатели ЦВО завершили подготовку к запуску и посадке космических кораблей «Союз МС»

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС и ПДС) Центрального военного округа (ЦВО) завершили программу учений в Иркутской области перед участием в обеспечении запуска и посадки космических кораблей «Союз МС», которые пройдут в середине октября.

Личный состав авиационных спасателей более чем из 10 воинских частей ЦВО в ходе учения отработали методику укладки парашютных систем специального назначения и десантирование с парашютом из вертолета Ми-8 с высот от 200 до 3000 метров на площадки ограниченных размеров в лесистой местности. В ходе учения, военные спасатели выполнили более 200 прыжков с парашютом в том числе около 80 прыжков в ночное время с использованием парашютных систем специального назначения «Арбалет-1» и новейших «Арбалет-2», обладающих улучшенными характеристиками для повышения точности приземления на неподготовленные площадки.

Специалисты ПС и ПДС отработали действия по спасению летных экипажей при возникновении внештатных ситуаций при запуске и посадке космических кораблей, выполнили беспарашютное десантирование и подъем условно пострадавших на борт вертолета с помощью специальных подъемных устройств. На завершающем этапе учения военные спасатели приняли участие в комплексной тренировке по выживанию в условиях малонаселенной таежной зоны: организовали проживание, ориентирование, передвижение и оказание условно-пострадавшим первой медицинской помощи с минимальным набором снаряжения.

В учении были задействованы спасатели, укладчики парашютов и военные медики ЦВО, в том числе специалисты ПС и ПДС Объединенной российской военной базы Кант в Республике Киргизия, а также экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации ЦВО.

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