08.10.2020 (09:35)

Военнослужащие отряда ПДСС Каспийской флотилии провели комплексную тренировку на тренажёрах УТК в Дагестане

Военнослужащие отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии Южного военного округа, провели комплексную тренировку на базе многофункционального учебно-тренировочного комплекса (УТК) в Дагестане.

Современный УТК оснащён скалодромом, штурмовой стеной, бассейном с несколькими уровнями глубины погружения (от 3 до 6 метров), а также тренажерами для выполнения подводной стрельбы боевыми пловцами из специального оружия.

Также комплекс предназначен для проведения профессиональной водолазной, огневой, десантной, горной, противодиверсионной и специальной подготовок военнослужащих отряда ПДСС. В ходе комплексной тренировки, боевые пловцы отработали на нем задачи подводного рукопашного боя в составе водолазных групп.

Регулярные занятия и тренировки на специальных тренажёрах повышают физическую выносливость и психологическую устойчивость личного состава отряда ПДСС во время выполнения задач под водой и в различных условиях.

Кроме того, на базе УТК можно проводить тренировки с несколькими группами военнослужащих одновременно, что позволяет экономить время и ресурс штатных плавсредств и другого специального оборудования.

Всего в ходе проведения комплексной тренировки на УТК было привлечено около 50 военнослужащих отряда ПДСС КФл.

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