08.10.2020 (09:57)

Курсанты учебного центра ВВО выполнили первые стрельбы штатным снарядом из танка Т-72Б

Курсанты окружного учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, выполнили первые стрельбы штатным снарядом из вооружения танка Т-72Б в преддверии сдачи выпускных экзаменов.

В ходе учебы экипажи танков Т-72Б выполнили нормативы по огневой подготовке, в том числе провели стрельбы штатным снарядом, уничтожив мишень танк на удалении около 1,5 километров.

Кроме того, курсанты вели огонь из пулеметов, уничтожив артиллерийские установки на дистанции 700 метров и живую силу условного противника, находящуюся на расстоянии от 400 до 600 метров.

Выполнение боевых задач для наводчиков и командиров танка усложнялось плохой видимостью и постоянной сменой мишенной обстановки, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе. На первой стрельбе каждый экипаж произвел по 3 выстрела штатным снарядом.

Особое внимание уделялось организации связи и управления экипажами, выполняющими упражнения боевых стрельб.

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