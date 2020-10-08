Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.10.2020 (10:38)

В соединениях и воинских частях ЮВО в Чечне завершилась подготовка к отопительному сезону

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на территории Чеченской Республики, завершилась подготовка казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений к новому отопительному сезону.

Работы проводились на более чем 400 различных объектах, которые расположены в четырех военных городках.

Специалистами коммунальных служб проверено и отремонтировано более 300 километров инженерных сетей. Эксплуатационные службы отчистили от грязи и мусора канализационные колодцы, а также провели промывку всех систем.

На особом контроле находилась и организация ремонтно-восстановительных работ котельных, а также систем отопления казарменно-жилищного фонда военных городков. В ходе подготовки к зиме проведен капитальный ремонт очистных сооружений в н.п. Ханкала.

На сегодняшний день общая готовность объектов к отопительному сезону по основным показателям составляет 100%.

Работы по подготовке к зимнему периоду осуществляли специалисты ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В 49-й общевойсковой армии ЮВО состоялась церемония вручения штандарта новому командующему объединением
Военнослужащие ЮВО в Абхазии отработали навыки РХБ защиты в полевых условиях
Более 30 экипажей Каспийской флотилии приступили к переводу кораблей к зимнему периоду эксплуатации
Экипажи бомбардировщиков ЮВО выполнили фигуры сложного пилотажа под Волгоградом

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false