08.10.2020 (10:38)

В соединениях и воинских частях ЮВО в Чечне завершилась подготовка к отопительному сезону

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на территории Чеченской Республики, завершилась подготовка казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений к новому отопительному сезону.

Работы проводились на более чем 400 различных объектах, которые расположены в четырех военных городках.

Специалистами коммунальных служб проверено и отремонтировано более 300 километров инженерных сетей. Эксплуатационные службы отчистили от грязи и мусора канализационные колодцы, а также провели промывку всех систем.

На особом контроле находилась и организация ремонтно-восстановительных работ котельных, а также систем отопления казарменно-жилищного фонда военных городков. В ходе подготовки к зиме проведен капитальный ремонт очистных сооружений в н.п. Ханкала.

На сегодняшний день общая готовность объектов к отопительному сезону по основным показателям составляет 100%.

Работы по подготовке к зимнему периоду осуществляли специалисты ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по ЮВО.

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