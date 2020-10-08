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08.10.2020 (05:51)

В текущем году военные экологи ВВО завершили работы на острове Врангеля

В текущем году сводное экологическое подразделение Восточного военного округа завершило работы по очистке от металлолома  на острове Врангеля.

Всего на острове Врангеля работали более 45 военнослужащих, задействовано около 10 единиц техники и  специального технологического оборудования. Работы на острове производились с применением бульдозера, современных автомобильных кранов, самосвалов, погрузчика, оборудования для разделки металлолома.

В этом сезоне в районе бухты «Сомнительная» (аэродром «Звездный»)  собрано, подготовлено к вывозу около 150 тонн металлолома. Вывоз металлического мусора будет организован судном сторонней организации в 2021 году.

Кроме того, в этом районе  развернут стационарный лагерь для проживания военнослужащих экологического подразделения ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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