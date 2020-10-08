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08.10.2020 (10:26)

Военные медики КФл проводят профилактические мероприятия предупреждения сезонной заболеваемости военнослужащих

Специалисты военно-медицинских учреждений Каспийской флотилии (КФл) проводят профилактику сезонных заболеваний среди военнослужащих в соединениях и воинских частях дислоцированных в Республике Дагестан.

Для выявления и исключения случаев заболевания военнослужащих острыми респираторными заболеваниями и вирусными инфекциями военные медики КФл совместно с командирами подразделений проводят широкий комплекс профилактических мероприятий. Выполняются вакцинация военнослужащих современными противовирусными препаратами, регулярные замеры температуры тела и медикаментозная профилактика военнослужащих.

Кроме того, ежедневно проводится проветривание казарменных, жилых помещений в режиме не менее 7 раз в сутки, осуществляется осмотр личного состава флотилии в целях выявления больных, особое внимание отводится контролю повседневных мероприятий и обогрева военнослужащих в полевых условиях.

Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах (КПП) воинских частей организованы стационарные медпункты. Ведётся постоянное дежурство медицинских специалистов, которые с помощью бесконтактных термометров измеряют температуру каждого военнослужащего прибывающего на КПП. Данные профилактические мероприятия направлены для предупреждения и нераспространения вирусных инфекций.

В поликлиниках и госпиталях КФл созданы необходимые запасы вакцин, различных витаминов, дезинфицирующих средств, а также подготовлено более 5 тыс. медицинских масок и перчаток.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Каспийская флотилия , Медицина
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