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08.10.2020 (10:50)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии в ходе учения организовали высококачественную цифровую связь

На полигоне Цабал в Абхазии военнослужащие подразделений связи российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) организовали высокоскоростную цифровую связь в условиях горно-лесистой местности.

В ходе специального учения военнослужащие с использованием современного мобильного комплекса связи «Редут» отработали вопросы развертывания полевого подвижного пункта управления и связи. Выполнили задачи по развертыванию видеоконференцсвязи, провели тренировку по связи в различных диапазонах частот, отработали нормативы по развертыванию и подготовке к работе всех штатных машин связи.

Уникальность комплекса «Редут» заключается в том, что он позволяет объединить средства связи в единую радиосеть. Разработанный по модульному принципу комплекс позволяет одновременно применять современные технологии при взаимодействии с устаревшими системами связи.

Всего в учении приняли участие около 100 военнослужащих подразделений связи российской военной базы и было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, в том числе станции радиосвязи «Артек» на базе бронетранспортеров БТР-80 и радиорелейной связи «Л-1» на базе автомобиля «КамАЗ».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Войска связи , Абхазия
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