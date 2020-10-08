08.10.2020 (09:47)
Учение по преодолению водных преград танками Т-72 и БТР-80 прошло под Челябинском
Военнослужащие гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа провели подводное вождение танков Т-72 и БТР-80, преодолев по дну реки более 100 метров в ходе учения под Челябинском.
Подводное вождение танков механики-водители выполнили практически «вслепую», при полном отсутствии видимости и визуальных ориентиров. Управление машиной осуществлялось с помощью гирополукомпаса, предназначенного для определения направления движения боевых машин под водой.
В учении было задействовано более 500 военнослужащих танковой дивизии ЦВО и около 50 танков Т-72 и бронетранспортеров БТР-80.
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