08.10.2020 (09:47)

Учение по преодолению водных преград танками Т-72 и БТР-80 прошло под Челябинском

Военнослужащие гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа провели подводное вождение танков Т-72 и БТР-80, преодолев по дну реки более 100 метров в ходе учения под Челябинском.

Подводное вождение танков механики-водители выполнили практически «вслепую», при полном отсутствии видимости и визуальных ориентиров. Управление машиной осуществлялось с помощью гирополукомпаса, предназначенного для определения направления движения боевых машин под водой.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих танковой дивизии ЦВО и около 50 танков Т-72 и бронетранспортеров БТР-80.

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