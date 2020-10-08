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08.10.2020 (09:55)

В россиискои военнои базе ЮВО в Абхазии началась подготовка к отопительному сезону

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии началась подготовка жилой и служебной инфраструктуры соединения к отопительному сезону. Всего планируется обслужить и проверить свыше 40 объектов казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений.

К подготовке отопительного сезона в соединении привлечены специалисты теплохозяйства в составе аварийно-ремонтных бригад.

С начала текущего месяца уже выполнены профилактические работы по осмотру и обслуживанию около 3,5 тыс. м. теплотрасс, проведены гидравлические испытания котлов и теплосетей, а также осуществлены ремонтные и регламентные работы на котельном оборудовании.

В военном городке соединения расположены казармы, жилые дома, банно-прачечный комплекс и штаб. Восемьдесят процентов из них здания модульного типа из быстровозводимых конструкций с использованием современных экологически чистых материалов.

В связи с теплыми климатическими условиями в регионе, отопительный сезон для личного состава соединения начнётся позже, чем в других воинских частях ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Абхазия
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