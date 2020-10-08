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08.10.2020 (07:24)

Подразделения разведки мотострелкового соединения ВВО в Еврейской автономной области показали свое мастерство в ходе проверки

Подразделения войсковой разведки мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) показали свои навыки в ходе контрольных занятий на учебном полигоне.

Так, в рамках  контрольной проверки, военнослужащие разведывательных подразделений,  выполнили ряд нормативов и задач. Они совершили пеший марш-бросок на расстояние более 10 километров в полной амуниции и сходу выполнили захват важного объекта условного противника, тем самым показав высокую слаженность подразделения, способность быстро принимать решение в быстро меняющейся тактической обстановке.

Кроме того, разведчики показали навыки в стрельбе из различных видов стрелкового вооружения по движущимся и появляющимся мишеням на дальностях от 25 до 1000 метров,  имитирующим живую силу условного противника. Отдельные военнослужащие, получившие наивысший балл в ходе проверки примут участие в различных соревнованиях регионального и всероссийского значения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Восточный военный округ
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