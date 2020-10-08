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08.10.2020 (09:40)

Подразделения РХБ защиты ЮВО в Абхазии провели профилактику острых инфекций

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Республике Абхазии приступили к активным профилактическим мероприятиям острых инфекции?.

Специалисты медицинской службы и военнослужащие РХБ защиты провели специальную обработку жилой, парковой и приказарменной зоны с применением специального дезинфицирующего раствора ДТС-ГК.

Также ведется работа по дезинфекции более 150 зданий базы, в их числе общежития, многоквартирные дома, территория спорткомплекса, штаб, казармы подразделений, клуб, детские сады, строения автомобильного парка и парка боевых машин.

Всего, в ходе проводимых мероприятий планируется обработать более 20 тыс. квадратных метров различных поверхностей.

Нанесение специального дезинфицирующего раствора производится при помощи авторазливочных станции АРС-14КМ и носимых генераторов горячего тумана.

Всего в плановых профилактических мероприятиях острых инфекций принимает участие более 100 военнослужащих и задействовано около 30 единиц специальной техники и оборудования военной базы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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