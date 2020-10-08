08.10.2020 (07:33)

Расчеты ОТРК «Искандер» ракетного соединения ВВО выполнили электронные пуски по заданным целям

В ходе контрольной проверки за 2020 учебный год с ракетным соединением Восточного военного округа (ВВО), дислоцированным в Забайкальском крае, состоялась практическая тренировка с выполнение электронных пусков из ОТРК «Искандер».

Военнослужащие отработали развертывание оперативно-тактических комплексов и оперативную перегрузку ракеты на пусковую установку, выполнили подготовку данных для ракетной стрельбы.

Затем личный состав расчетов ОТРК «Искандер» выполнил электронные (учебные) ракетные пуски по заданным целям.

Кроме того, были проверены навыки командиров разного уровня по управлению подразделения при выполнении учебно-боевой задачи.

В тренировке было задействовано 100 процентов личного состава ракетного соединения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице