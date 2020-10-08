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08.10.2020 (10:34)

Разведчики соединения ЮВО отработали тактику рейдовых действий под Волгоградом

Разведчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали тактику рейдовых действий по поиску и уничтожению условного противника на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

По замыслу учения условные диверсанты были обнаружены с помощью современных средств разведки и беспилотных летательных аппаратов (БЛА). После получения информации в район обнаружения были направлены разведподразделения, а также для поддержки их действий подразделения мотострелкового соединения на боевых машинах пехоты БМП-3.

В ходе выполнения комплекса задач военнослужащие отработали тактику преследования, окружения и уничтожения условного противника.

На этапе проведения боевой стрельбы из стрелкового оружия и штатного вооружения БМП-3 условные диверсанты, находящиеся на позиции, были уничтожены «кинжальным» огнем.

Всего к занятиям привлекалось более 200 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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