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08.10.2020 (10:30)

Специалисты войск РХБ защиты ЮВО провели плановую дезинфекцию объектов военного госпиталя в Волгограде

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) провели плановую дезинфекцию объектов  413 военного госпиталя в Волгограде.

К противоэпидемиологическим мероприятиям привлечено около 20 военнослужащих, задействовано 4 единицы специальной техники АРС-14КМ и два автомобиля обеспечения.

Специалисты продезинфицировали здания и внутренние помещения объектов военного госпиталя и военной поликлиники, применяя полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. Также раствором обработали палаты, столовую. В общей сложности военнослужащие продезинфицировали более 3 тыс. квадратных метров.

Также военные специалисты проводят мероприятия на территории воинских частей по дезинфекции и санобработке объектов военной и социальной инфраструктуры. На контрольно-пропускных пунктах установлены пункты термометрии и дезинфицирующей обработки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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