08.10.2020 (07:38)

Танкисты ВВО в Бурятии сдают контрольную проверку

Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, приступили к сдаче контрольной проверки за 2020 учебный год на полигоне «Бурдуны».

В рамках проверки экипажи танков Т-72Б выполнят упражнения контрольных стрельб штатным снарядом с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по низколетящим воздушным целям.

Механики-водители продемонстрируют навыки вождения танков по пересеченной местности с преодолением естественных и искусственных препятствий.

В ходе проверки будет оцениваться уровень боевой выучки военнослужащих, слаженность подразделений и их готовность к выполнению задач по предназначению.

С начала текущего года проведено более 45 тактических учений и боевых стрельб в составе подразделений, свыше 50 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб и более 250 часов вождения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интенсивность мероприятий боевой подготовки значительно увеличилась.

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