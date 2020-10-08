08.10.2020 (07:42)

В Амурской области подразделения МТО Восточного военного округа организовали пункт массовой заправки техники в полевых условиях

На учебном полигоне «Белогорский» в Амурской области военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа развернули пункты массовой заправки боевых машин в полевых условиях. Мероприятия проводятся в рамках проверки войск по итогам боевой учебы в текущем году.

Специалистами в ходе этого этапа учения была организована массовая заправка колесной и гусеничной техники с применением новейших автомобильных топливозаправщиков. С помощью грамотно организованной схемы заправки, была осуществлена одновременная заправка 20 единиц военной гусеничной и колесной техники. Способ заправки позволил более чем в 5 раз уменьшить время заправки техники по сравнению с использованием машин предыдущего поколения.

Во время тренировки специалистами аэрозольного противодействия была организована маскировка района массовой заправки машин, что по условиям учения не позволило определить точные координаты для нанесения удара высокоточным оружием условного противника. Кроме того, подразделения охраны отразили нападение группы диверсантов условного противника.

В тренировке участвовало около 500 военнослужащих и более 100 единиц военной техники.

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