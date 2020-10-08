08.10.2020 (07:44)

Курсанты-морпехи ДВОКУ приступили к выполнению программы прыжков с парашютом ходе войсковой практики на ТОФ

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского факультета морской пехоты в ходе прохождения курса воздушно-десантной подготовки приступили к выполнению программы прыжков с парашютом. Занятия организованы в ходе войсковой практики на авиабазе Тихоокеанского флота в Приморском крае.

В течение первой недели курсанты совершили 120 прыжков. Пять курсантов совершили прыжки впервые. Перед десантированием с военнослужащими была проведена обязательная программа подготовки к выполнению прыжков с получением допуска.

Мероприятия воздушно-десантной подготовки выполняются с вертолетов МИ-8АМТШ и самолетов и Ан-26 с использованием современных парашютных систем Д-10.

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