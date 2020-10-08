Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.10.2020 (07:44)

Курсанты-морпехи ДВОКУ приступили к выполнению программы прыжков с парашютом ходе войсковой практики на ТОФ

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского факультета морской пехоты в ходе прохождения курса воздушно-десантной подготовки приступили к выполнению программы прыжков с парашютом. Занятия организованы в ходе войсковой практики на авиабазе Тихоокеанского флота в Приморском крае.

В течение первой недели курсанты совершили 120 прыжков. Пять курсантов совершили прыжки впервые. Перед десантированием с военнослужащими была проведена обязательная программа подготовки к выполнению прыжков с получением допуска.

Мероприятия воздушно-десантной подготовки выполняются с вертолетов МИ-8АМТШ и самолетов и Ан-26 с использованием современных парашютных систем Д-10.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Амурской области подразделения МТО Восточного военного округа организовали пункт массовой заправки техники в полевых условиях
Преподаватель Михайловской военной артиллерийской академии стал лауреатом премии Правительства России в области образования
В Военно-медицинской академии состоялось первое в новом учебном году заседание Ученого совета
С десантно-штурмовыми подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии проведено комплексное занятие

Метки:
Морская пехота , Восточный военный округ , Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false