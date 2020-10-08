08.10.2020 (07:59)

В Приамурье артиллерия ВВО уничтожила условного противника на максимальной дальности

На полигоне «Трехречье» в Амурской области состоялись стрельбы подразделений самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня. Особенностями стрельбы стало уничтожение условного противника на максимально возможном удалении. Мероприятия проходят в рамках контрольной проверки за летний период обучения.

Артиллерийскими расчетами отработано уничтожение целей на различных дистанциях превышающих дальность в 30 километров. Огнем установок уничтожены места скопления техники, командные пункты, а также проведены контрбатарейные стрельбы, в ходе которых снайперским огнем уничтожены артиллерийские позиции условного противника. Стрельба с дальних дистанций позволила избежать ответных ударов и затруднила «вражескую» разведку в определении координат огневых позиций. Для стрельбы применялись различные виды боеприпасов. Всего было отработано около 20 огневых задач. Координаты целей были разведаны беспилотной авиацией, которые зафиксировали точность уничтожения объектов.

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