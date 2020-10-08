08.10.2020 (08:03)

В соединении связи Восточного военного округа в Забайкалье стартовала контрольная проверка

Военнослужащие соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, к сдаче контрольной проверки.

Военные связисты отработали действия при получении сигнала, оперативному прибытию личного состава и выводу техники из парка в районы формирования колонн.

В ходе мероприятий специалисты войск связи отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, пытавшихся устроить засаду.

Особое внимание уделяется организации устойчивой защищённой связи на марше, обеспечении каналами связи абонентов.

Всего к мероприятию контрольной проверки приняли участие порядка 500 человек, задействовано около 50 единиц техники, в том числе современные аппаратные и станции связи.

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