08.10.2020 (08:03)
В соединении связи Восточного военного округа в Забайкалье стартовала контрольная проверка
Военнослужащие соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, к сдаче контрольной проверки.
Военные связисты отработали действия при получении сигнала, оперативному прибытию личного состава и выводу техники из парка в районы формирования колонн.
В ходе мероприятий специалисты войск связи отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, пытавшихся устроить засаду.
Особое внимание уделяется организации устойчивой защищённой связи на марше, обеспечении каналами связи абонентов.
Всего к мероприятию контрольной проверки приняли участие порядка 500 человек, задействовано около 50 единиц техники, в том числе современные аппаратные и станции связи.
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