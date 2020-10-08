08.10.2020 (08:08)

Морские пехотинцы ТОФ в рамках воздушно-десантной подготовки выполнили на Камчатке прыжки с парашютом

Военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) отработали на Камчатке практические задачи по воздушно-десантной подготовке.

Морские пехотинцы десантно-штурмового и разведывательного подразделений, под руководством помощника командира соединения по воздушно-десантной подготовке майора Александра Сомова, выполнили более 50 прыжков с парашютом на площадку приземления в районе поселка Раздольный. Десантирование производилось с высот от 800 до 1000 метров из вертолета Ми-8АМТШ смешанного авиационного полка ОКВС.

Перед практическим выполнением прыжков с личным составом подразделений была проведена тщательная наземная подготовка. Навыки десантирования из самолета отрабатывались в течение двух недель на тренажерах. Военнослужащие изучили характеристики, устройство и порядок укладки парашютов, с помощью тренажеров отработали элементы выхода из воздушного судна, приземления и маневрирования в воздухе.

До конца этой недели, если позволят погодные условия, морпехам предстоит выполнить еще около 200 прыжков с парашютами Д-10 и «Арбалет-2» в полной боевой выкладке со штатным оружием.

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