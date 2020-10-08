08.10.2020 (09:00)

Новейший корвет для ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» завершил первый этап заводских ходовых испытаний

Новейший корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, завершил первый этап ходовых испытаний в Японском море.

В течении 10 дней представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и специалистами ТОФ, оценивали маневренные и скоростные качества корвета на соответствие заявленным характеристикам, контролировали работу систем и механизмов корабля, навигационных и радиотехнических средств.

Действия корабля в морских полигонах боевой подготовки обеспечивали противолодочные самолеты Ил-38 и вертолёт Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ.

После первого самостоятельного выхода в море корвет вернулся на сдаточную базу Амурского судостроительного завода во Владивостоке, где начал подготовку к следующему этапу испытаний. В течении ближайших месяцев специалистам предстоит проверить работу корабельного авиационного комплекса и оружие корвета.

Планируется, что в декабре текущего года корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» войдёт в состав Тихоокеанского флота.

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