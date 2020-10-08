08.10.2020 (03:00)

Четыре самолета Ил-76 ВКС перебазированы из Псковской и Тверской областей на военный аэродром «Дягилево» для тушения пожара на складе боеприпасов в Рязанской области

Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил перебазированы из Псковской и Тверской областей на военный аэродром «Дягилево» для тушения пожара на складе боеприпасов в Рязанской области.

Экипажи военно-транспортных самолетов приступили к заправке самолетов топливом, а выливных приборов огнегасящей жидкостью.

С рассветом 8 октября с.г., после разведки местности и постановки задач, экипажи самолетов Ил-76 произведут сбросы воды на очаги возгорания для их локализации.

Самолеты Ил-76 оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2, емкостью 42 тонны. Летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению задач тушения пожаров на открытых пространствах с воздуха.

Справочно:

Группировка Минобороны России, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, насчитывает 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

В составе подразделений, принимающих участие в ликвидации чрезвычайной ситуации, робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14», БЛА «Орлан-10», инженерные машины разграждения ИМР-2, пожарные танки, специальные бронированные пожарные автомобили и другая специальная техника.

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