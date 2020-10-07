07.10.2020 (23:50)

В Беломорской военно-морской базе Северного флота отметили юбилей МПК «Нарьян-Мар»

В соединении кораблей охраны водного района Беломорской военно-морской базы Северного флота состоялось торжественное построение личного состава в честь 30-летия ввода в строй малого противолодочного корабля (МПК) «Нарьян-Мар».

Командир соединения капитан 2 ранга Эдуард Ромашов поздравил экипаж МПК и пожелал морякам крепкого здоровья и успехов в службе. Также с поздравлениями к личному составу обратились командир МПК «Онега» капитан 3 ранга Александр Неверов и командир тральщика РТ-36 лейтенант Алексей Полуэктов.

Митинг завершился награждением отличившегося личного состава. За высокие показатели в служебной деятельности медаль «За воинскую доблесть» II степени была вручена мичману Махачу Гаджиусманову. Грамотами награждены старшие мичманы Евгений Бельцын и Андрей Кравченко, мичман Роман Власов, старший матрос Иван Кузнецов.

Очередное воинское звание «старший матрос» было присвоено матросам Данилу Дьячкову, Сергею Жеребятьеву, Евгению Трескину, Владиславу Михайлову и Кириллу Ткачуку, а старшему сержанту Андрею Вороничеву объявлена благодарность.

Справочно:

МПК «Нарьян-Мар» был заложен в 1989 году на Зеленодольском заводе в Республике Татарстан. 7 октября 1990 года МПК вошёл в состав ВМФ СССР и на нём был поднят военно-морской флаг.

Корабль был принят в состав Беломорской ВМБ в июле 1995 года. За время службы его экипаж неоднократно принимал участие в выполнении учебно-боевых задач. 15 апреля 2004 года МПК было присвоено почётное наименование «Нарьян-Мар».

В 2013 году МПК был признан лучшим кораблём на Северном флоте по противолодочной обороне, в 2018 году – лучшим на флоте среди кораблей 3 ранга по противовоздушной обороне.

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