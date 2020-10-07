07.10.2020 (23:41)

Арктическая группировка Северного флота осуществляет ледовую разведку у архипелага Северная Земля

Сегодня силы арктической группировки Северного флота, действующей под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева в море Лаптевых, приступили к решению задач ледовой разведки в районе архипелага Северная Земля.

Ледовая разведка осуществляется с помощью корабельных вертолётов Ка-27, базирующихся на борту большого противолодочного корабля «Североморск». В настоящее время вылеты осуществляются из района, находящегося восточнее острова Большевик. Вертолётчикам предстоит исследовать акваторию в районе островов Октябрьской революции и Комсомолец на наличие скопления льдов и айсбергов.

После тщательного изучения информации, полученной со спутников, а также в ходе вылетов на ледовую разведку, командование отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота оценит возможность перехода боевых кораблей и судов обеспечения в текущее время года в Карское море маршрутом, пролегающим севернее архипелага Северная Земля.

Ранее корабли и суда Северного флота совершали переход из Карского моря в море Лаптевых и обратно южным маршрутом через пролив Вилькицкого, отделяющий полуостров Таймыр от архипелага Северная Земля.

Справочно:

За время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда арктической группировки Северного флота прошли около 7 тыс. морских миль, провели ряд учений по обеспечению безопасности экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения. Силы и войска Северного флота, доставленные кораблями группировки на полуостров Таймыр, также отработали межвидовое взаимодействие с подразделениями ВДВ, авиацией Воздушно-космических сил, а также Западного и Центрального военных округов в ходе проведения тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

В акватории Берингова моря силы арктической группировки Северного флота дважды высадили морской десант на тихоокеанское побережье Чукотского полуострова. Учения по разрешению кризисных ситуаций и проведению рейдовых действий в Арктике были проведены североморцами в бухте Провидения и в заливе Креста, неподалеку от населенного пункта Эгвекинот.

На переходе Восточно-Сибирским морем силы Северного флота провели в районе трассы Северного морского пути ряд учений спасательной направленности с задействованием спасательно-буксирного судна «Памир» и ледокола «Илья Муромец». Моряки-североморцы отрабатывали действия по оказанию помощи судну, потерявшему ход, а также по спасанию людей на море.

За время пребывания в море Лаптевых экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» и большого десантного корабля «Кондопога» продолжили изучение возможных мест высадки морского десанта, а личный состав морской пехоты отработал отражение условного нападения малоразмерных быстроходных плавсредств со стрельбой из автоматического стрелкового оружия по морской цели.

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