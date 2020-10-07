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07.10.2020 (23:35)

АПЛ «Казань» прошла очередной этап испытаний в Белом море

Экипаж АПЛ «Казань» завершил очередной этап испытаний в Белом море и прибыл в Северодвинск.

Помимо обеспечения ходовых испытаний в надводном и подводном положениях подводники отработали элементы второй специальной задачи курса боевой подготовки.

Выход в море АПЛ «Казань» продолжался более двух недель.

Обеспечивали ход испытаний новой атомной подводной лодки в морских полигонах Северного флота тяжёлый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской» и теплоход «Давид Пашаев».

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот
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