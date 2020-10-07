07.10.2020 (22:58)

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана



Вечером 7 октября Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым. В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе.

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