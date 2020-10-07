Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.10.2020 (21:37)

Учебный корабль «Смольный» ВМФ России завершил деловой заход в греческий порт Салоники и продолжил дальний поход

Учебный корабль ВМФ России «Смольный» завершил двухдневный деловой заход в греческий порт Салоники. Корабль продолжил движение утвержденным маршрутом с целью выполнения задач дальнего похода вокруг Европы.  На борту учебного корабля в настоящее время находятся свыше 250 курсантов и офицеров Балтийского военно-морского института им. Ф.Ф. Ушакова и Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого). План дальнего похода УК «Смольный» утвержден Главнокомандующим Военно-Морским Флотом Адмиралом Николаем Евменовым.

В ходе дальнего похода, под руководством наиболее подготовленных членов экипажа корабля курсантам предстоит ежедневная отработка мероприятий по основам корабельной организации, занятия по морской и штурманской подготовке, по борьбе за живучесть корабля, несение вахт на ходовом мостике, а также программой корабельной практики предусмотрена общая, физическая и специальная подготовка.

Учебный корабль «Смольный» вышел из Кронштадта 7 июля 2020 года. В рамках дальнего похода корабль уже прошел более 13 морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов и совершил заходы в главные базы и пункты базирования Северного и Черноморского флотов. Возвращение корабля в пункт базирования г. Кронштадт запланировано на конец октября 2020 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Центральном военно-морском музее 8 октября откроется выставка, посвященная Дню командира корабля
Военные строители сдали ряд новых объектов в Севастополе
Учебно-тренировочный комплекс в Ейске планируется оснастить пятью современными тренажерами
В Главном командовании ВМФ прошла сдача нормативов по физической подготовке в рамках итоговой проверки за 2020 учебный год

Метки:
Военно-Морской Флот , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false