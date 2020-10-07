07.10.2020 (20:29)

Курсанты МВОКУ совершили 85-километровый марш в память о подвиге «Сводного кремлевского полка»

Курсанты выпускного курса Московского высшего общевойскового командного училища совершили 5-й юбилейный пеший марш по маршруту деревня Никольское (Клинский район) до села Ярополец (Волоколамский район, Московской области).

В первый день курсанты прошли самый протяженный участок в 50 километров. Сегодня военнослужащие преодолели еще 35 километров исторического пути.

Марш проходит по тому же маршруту, которым в 1941-м году выдвигался на передовую для обороны Москвы сводный полк кремлевцев. Маршрут пролегал как по дорогам общего пользования так и полевым, местами курсанты преодолели естественные препятствия, в том числе водные преграды и болотистые участки.

По пути следования к кремлевцам присоединились студенты московских вузов, юнармейцы, и участники патриотических и общественных организаций. Всего в шествии приняло участие более 250 курсантов училища.

В ходе совершения Марша участники отдали воинские почести в местах воинской славы погибшим защитникам Отечества. По завершению участники Марша возложили венки и цветы у Мемориала «Кремлевским курсантам, воинам 1941 посвящается» в с. Ярополец.

Все участники марша были удостоены памятными знаками «Марш кремлевских курсантов».

Ежегодная военно-патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов» проводится с целью сохранения исторической памяти о подвиге личного состава Отдельного курсантского полка, сформированного на базе Московского Краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР и героически проявившего себя в битве под Москвой в 1941 году.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице